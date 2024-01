Epitaciolandia receberá primeira Pós-graduação em educação especial totalmente gratuita

O Prefeito Sérgio Lopes recebeu nesta terça-feira, 30, o Deputado Fagner Calegário, para firmar parceria com o município, que irá trazer um curso de pós-graduação em educação especial para os profissionais da educação.

Participou da reunião a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim e Coordenadora da Educação Especial, Sandra Saraiva.

O curso será realizado na modalidade EAD (Ensino à distância) com as aulas ocorrendo por meio de plataforma virtual. O mesmo será voltado aos profissionais da educação que desejam buscar mais conhecimentos sobre os processos de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência/transtornos.

Segundo o Deputado Fagner Calegário, esse desejo de parceria com o município se deu sobretudo pela preocupação que a atual gestão vem demonstrando através das ações que estão sendo desenvolvidas na área da educação, e essa iniciativa de formação continuada para os profissionais da educação só irá fortalecer ainda mais os resultados que o município vem apresentando.

O Prefeito Sérgio Lopes considera fundamental que os profissionais da educação tenham especialização em educação especial.

É necessário pensar em currículos e avaliações acessíveis, recursos pedagógicos que podem ser usados, temas específicos para crianças com deficiências/transtornos. Sem garantirmos conhecimento aos profissionais que atuam com esses estudantes, não vamos melhorar nem a qualidade de vida deles e nem eles vão se escolarizar. Precisamos capacitar esses profissionais para que eles possam cada vez mais oferecer um ensino de qualidade e realmente inclusivo”, destaca Sérgio Lopes.

