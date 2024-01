Prefeitura de Assis Brasil vai até o Ramal Santa Luzia, Km 84 para conhecer a experiência da produção de café feita pelo grupo Raízes da Floresta

O vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Martins, acompanhado pelo secretário de Agricultura, Amilson Vieira, e pelo o coordenador da SEAGRI em Assis Brasil, Wilker Nazareno, estiveram nesta terça-feira, 30, no Ramal Santa Luzia, KM 84, na Reserva Extrativista Chico Mendes, para conhecer a experiência do Grupo Raízes da Floresta, formado por mulheres do Núcleo de Base Palmeira, na produção de café feita em sistema agroflorestal em área degradada.

O grupo também trabalha com embalagem artesanal e grãos ensacados, e já conseguiram vender em feira a produção saca até por R$ 2 mil, como conta a produtora responsável pelo grupo Keyti, “a gente já teve a primeira produção do nosso café, agradecemos o apoio da prefeitura de Assis, da SEAGRI de Assis que sempre tem nos ajudado, já fomos em feira fora do estado onde vendemos nossa saca de café por dois mil reais e digo ao produtores de café de Assis que já está produzindo e os que vão iniciar, que é uma produção que dá certo”, enfatizou.

O Raízes da Floresta já foi destaque no Acre e também em Rondônia, pela qualidade do grão, a produção ganha nome mais ainda por estar sendo produzido dentro de uma Unidade de Conservação, com reaproveitando de áreas degradadas, e buscando onde unir produção e sustentabilidade, ao todo o grupo trabalha com 10 familias coordenada por mulheres, explica Keyti Espindola.

