Expoacre Juruá tem novo espaço e shows nacionais

Com o objetivo de fomentar a economia na região do Juruá após dois anos de restrições em decorrência da pandemia, o Estado do Acre voltará a realizar, de 1º a 4 de setembro, a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Exposição de produtos, corrida, rodeio, vaquejada, prova de laço e de três tambores, show com o cantor Murilo Huff e noite gospel com o cantor André Valadão são algumas das atrações da festa, que deverá se encerrar com a tradicional cavalgada.

A novidade deste ano é o espaço onde será realizada a feira. Antes localizada na Avenida Mâncio Lima, que já não comporta mais o público numeroso, o evento ganhou um novo ambiente, a Arena do Juruá.

“A Expoacre Juruá é a segunda maior feira do nosso estado. A expectativa é de que tenhamos uma grande movimentação econômica e um grande volume de pessoas no novo espaço. Contamos com o apoio de todas as instituições para realizar a maior feira de agronegócio que Cruzeiro do Sul já teve”, ressaltou um dos coordenadores do evento, Dudé Lima.

