Feriadão Estadual no Acre: saiba o que vai funcionar

Por conta dos feriados estaduais do Dia do Evangélico e do Católico, celebrados na sexta-feira, 20, e segunda-feira, 23, o governo do Acre não terá expediente presencial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta. A medida está regulamentada pelo decreto nº 11.160/2022.

Mesmo com a suspensão do atendimento, o Estado esclareceu que a população não será prejudicada. Serviços considerados essenciais funcionarão normalmente nestes dias. Já os demais retornarão na terça-feira, 24.

Hospitais funcionam normalmente. Bancos fecham.

Em 2023, serão 24 feriados, sendo nove nacionais e outros seis estaduais, e nove pontos facultativos. Mesmo com o calendário definido pelo governo acreano, secretários de Estado e demais autoridades da administração pública estão autorizados a convocar os servidores para expediente normal por necessidade de serviço, nos dias considerados ponto facultativo, dispensando da respectiva compensação aos trabalhadores que vierem cumprir horário neste período.

