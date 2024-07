Foliões lotam praça Hugo Poly em Brasiléia na Segunda Noite de carnavale

A praça Hugo Poly foi pequena para milhares de brincantes que compareceram para se divertir na segunda noite de festa do carnaval fora de época de Brasiléia.

O público compareceu em massa, brasileiros de vários municípios vizinhos de Brasiléia e da capital acreana, e irmãos bolivianoe e peruanos.

Vendendores de comidas e bebidas, expositores, comemoravam o sucesso da festa realizada pela empresa Naldo Eventos com apoio da prefeitura de Brasiléia.

A animação da segunda noite ficou por conta de Álamo Kário e Banda, Roger Souza e Banda além de Luan Lima e Banda, nos intervalos os DJs agitaram a galera.

Dentre os milhares de foliões, as presenças mais tietadas eram da prefeita Fernanda Hassem e do senador Petecão que também caíram se divertiram na festa.

O carnavale 2024 encerra nesse domingo 07, e promete muito ainda com o desfile das Rolinhas do Coronel ás 16h saindo da rotatória do Frios Vilhena percorrendo até a praça Hugo Poly.

