As Rolinhas do Coronel: alegria e ousadia neste domingo 3º dia do Carnavale 2024

Por Marcus José

34 anos de Rolinhas do Coronel: O bloco mais antigo e querido da cidade que arrasta multidões em Brasiléia

Com saída da rotatória no sentido Brasiléia-Assis Brasil, o bloco sai da rotatória da Av. marinho Monte, com trajeto até a praça Hugo Poli, arrastando uma multidão de foliões. Homens vestidos de mulheres e mulheres de homens fazem parte da tradição, tornando o desfile ainda mais colorido e festivo.

O bloco Rolinhas do Coronel, uma das tradições mais antigas e queridas do município de Brasiléia, acontece neste domingo (7), como parte da programação do Carnavale, que este ano é organizado por um grupo de empresários da cidade.

O Carnavale 2024 ganha vida com uma das tradições mais antigas e queridas da cidade: o bloco As Rolinhas do Coronel. Como de costume, o bloco deve animar e encher diversas ruas do município. Pelo caminho, diversas pessoas acompanham de frente das suas casas o bloco passar, com muita cor e alegria.

O início de tudo na casa do saudoso Carlos César, juntamente com seus filhos, esposa, sobrinhos com amigos no início dos anos 2000 – Foto/cedida

Segundo a programação, o bloco Rolinhas do Coronel sai às 16h da rotatória do Frios Vilhena e percorre até a praça Hugo Poli. O Carnavale é o carnaval fora de época que acontece em Brasiléia e faz parte da comemoração do aniversário de 114 anos da cidade.

