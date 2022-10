Friale anuncia chegada de onda polar e diz que Rio Acre pode atingir 6 metros

Por Contil Net

Por MARIA FERNANDA ARIVA

O pesquisador Davi Friale, no site O Tempo Aqui, publicou um alerta para chuvas intensas neste final de semana, com queda na temperatura e possibilidade de temporais. Além disso, o ‘mago’ também alertou para possibilidade de transtornos à população entre esta sexta-feira (21) e domingo (23).

“Neste sábado, chegará ao Acre mais uma onda polar fraca, deixando o tempo instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, já a partir da tarde desta sexta-feira. Assim, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, a qualquer hora, em qualquer município do estado, principalmente nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. No dia seguinte, domingo, as chuvas diminuem no leste e no sul acreano, mas podem ocorrer de forma passageira e pontual”, informa o pesquisador.

Com a chegada da onda polar fraca, a ocorrência de chuvas torrenciais se intensificam e podem ser acompanhadas de raios e ventanias. Na próxima semana, segundo Friale, as chuvas continuarão diárias, sendo que, em alguns dias, deverão ser fortes e acompanhadas de raios.

Friale afirma que neste final de semana não haverá frio, nem friagem, mas a temperatura fica amena no Estado, com mínimas variando entre 19 e 22ºC e máximas, entre 25 e 28ºC. “No Acre, os níveis dos rios aumentará bastante nos próximos dias. Em Rio Branco, o nível do Rio Acre poderá ficar perto de 6m na próxima semana”, informa.

