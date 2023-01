Adolescente de 15 anos é executada a tiros em Senador Guiomard

A adolescente Sara dos Santos, de 15 anos, foi executada a tiros na rua das Orquídeas, Loteamento Jardim, na noite desta sexta-feira, 6, no município de Senador Guiomard (Quinari).

As informações repassadas pelas autoridades policiais são que a jovem foi atraída por dois homens até o local do crime. Moradores presenciaram a adolescente passando na companhia de dois rapazes, que até agora não foram identificados pela polícia e logo em seguida ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar.

Quando os militares chegaram próximo a região da ocorrência tiveram dificuldades em encontrar o local exato onde estava o corpo, devido as ruas não terem iluminação pública. Duarnte as buscas, a guarnição encontrou moradores que indicaram exatamente a rua que veio o barulho dos tiros e a equipe visualizou o corpo da adolescente já sem vida.

O Instituto Médico Legal foi acionado e esteve no local, onde foi realizado a perícia criminal, e, em seguida, o corpo foi removido ao IML de Rio Branco, onde passará por exames de autópsias e liberação do corpo a família.

Segundo a PM, vizinhos e familiares informaram que Sara não tem envolvimento com facções criminosas, até o conhecimento deles, era uma garota prestativa, meiga, que particava de cultos evangélicos na casa de vizinhos. Porém, os indivíduos que passaram na companhia da vítima supostamente são de facção criminosa.

O delegado Aldisio Neto em entrevista relatou que as informações colhidas no local do crime, com a perícia concluída, foi uma execução a queima roupa, aparentemente realizada com uma arma de fogo tipo garrucha. Ainda segundo o delegado, o motivo possivelmente estaria ligado ao tráfico de drogas, porém, as diligências serão feitas, as investigações serão aprofundadas para elucidar o mais rápido possível esse crime.

