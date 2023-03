Futebol Acreano pede socorro: Imperador Galvez tenta promover encontro entre clubes e governador na busca de recursos

FONTE: oaltoacre.com

O Presidente do Galvez, Igor Oliveira Santos, em uma visita nesta quinta-feira a governadora em exercício do executivo estadual, vice governadora Maisa Assis, protocolou um documento, onde o teor e um pedido de socorro para o futuro acreano.

Em 2022, o Governador Gladson Cameli, realizou um acordo com todos os clubes que fazem parte do futebol profissional, onde iria realizar um repasse no valor de R$ 1 milhão de reais, sendo que esse repasse ainda não foi liberado.

Com isso, os clubes estão ‘pires na mão’. Igor que foi recebido pela vice-governadora, e pediu com urgência, uma audiência com o governador, para que possa ter uma definição de quando realmente será liberado o repasse.

Segundo Igor, o futebol acreano pede socorro e se continuar da seguinte maneira, as coisas só tende a piorar. Ele afirmou que “Maisa Assis garantiu que vai tentar esse encontro, para poder chegar a um diálogo entre os colegas e ter esse repasse, que já esta completando um ano de atraso”, afirmou Igor Oliveira, presidente do Imperador Galvez.

