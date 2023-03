São Francisco vence amistoso contra o Humaitá 1 x 0 no campo da UFAC

FONTE: oaltoacre.com

Humaitá é São Francisco realizaram um amistoso na tarde desta sexta-feira (10), no campo da UFAC, as duas equipes venceram seus compromissos no estadual e agora na próxima rodada as duas equipes voltam a campo em busca da liderança de seus grupos.

No amistoso de muitas jogadas violentas entre as duas equipes, o que mostrou que as duas estavam em busca do gol da vitória, com isso as jogadas bruscas eram contidas pela arbitragem. Aos 14 minutos do segundo tempo, depois de uma jogada de ‘Pisica’, o atleta foi atingido por Antonio Cabanas.

Após a jogada, Pisica foi pra cima de Tonho e com isso, quase acaba em vias de fato entre os atletas. No final da confusão, os dois receberam cartão vermelho pelo árbitro Demostynes. Após a expulsão as equipes recomeçaram a jogar bola e o placar magro permaneceu até o apito final.

O Goleiro Saulo falou a nossa reportagem sobre a importância da realização desses amistosos.

Já o treinador Álvaro Migueis, acredita que o Humaitá tem agora a obrigação de buscar o bi campeonato pois, venceu a equipe do Andirá por 6 x 0, e agora vai em busca da segunda vitória para continuar subindo na tabela de classificação.

Treinador do Humaitá, Álvaro Migueis.

A novidade para o São Francisco no próximo compromisso, será a presença do atacante Polaco, que depois de uma boa temporada fora do País está de volta à terrinha e de cara, recebeu o convite para vestir a camisa do time católico e segundo ele, vai dar o máximo para ir em busca do título de campeão.

Atacante do São Francisco, Polaco, irá estrear no próximo jogo.

