Gefron prende mulher com cerca de 1200g de cocaína tentando levar para Sergipe

Droga apreendida foi adquirida no lado boliviano e tinha Sergipe como destino final.

Uma blitz de rotina realizada na BR 317 pelo Grupo Especial de Fronteira – Gefron, pararam um taxi para fazer uma busca entre os ocupantes do veículo que iriam para a capital do Acre, Rio Branco, distante da fronteira cerca de 24km.

O trabalho da equipe coordenado pelo delegado Rêmulo Diniz, iniciou uma vistoria nas bagagens dos passageiros, quando uma mulher chamou atenção pelo seu nervosismo. Em seus pertences havia frascos de gel para cabelo com peso acima do normal, o que fez com que os agentes percebessem que haviam algo dentro.

Uma almofada para viagem também tinha algo estranho dentro. Foi quando resolveram abrir e encontraram pacotes. A bolsa da mulher também foi revistada e algo estava escondido dentro do forro, e após ser aberta, outros ‘tijolos’ foram encontrados.

Foi quando realizaram o teste e foi constatado que a mulher estava traficando cloridrato de cocaína. A acusada foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde foi descoberto que tentaria levar para o Estado de Sergipe, de onde havia chegado a quatro dias atrás.

O peso final da droga realizado na sede da PF, rendeu 1200 gramas de cocaína pura. A mulher que é natural de Sergipe, iria receber pelo serviço de ‘mula’, o valor de R$ 2000 reais. Pelo delito, irá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, podendo ser condenada em até 15 de anos de cadeia.

