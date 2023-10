Adolescente de 12 anos morre afogado no Rio Juruá após ficar preso em linha de pesca

O adolescente Vitor Páscoa da Silva, de 12 anos, morreu afogado nesse domingo (15) enquanto nadava no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. A mãe da vítima relatou aos bombeiros que o menino tinha acabado de almoçar quando um primo e um amigo o chamaram para tomar banho no porto.

Em determinado momento, o adolescente resolveu fazer um mergulho e, assim que caiu na água, não retornou para a superfície. Ao perceber que o menino tinha se afogado, o primo correu para pedir socorro e o tio da vítima conseguiu mergulhou no local indicado.

O menino foi achado com uma linha de rede de pesca enrolada em seu braço. Com o auxílio de um canivete o tio cortou a corda e conseguiu tirá-lo da água. Foram feitos os primeiros socorros pelo próprio familiar até a chegada das equipes do Samu e Bombeiros.

Em seguida, o adolescente foi levado para o Hospital Geral do Juruá. Mas, após cerca de 20 minutos de procedimentos de reanimação no hospital, os médicos contataram que a vítima estava em óbito.

Ainda segundo os bombeiros, no local do acidente existem muitos galhos de árvores submersos e nesses galhos há cordas de redes de pesca. Além disso, a correnteza é forte.

