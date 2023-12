Governador Gladson Cameli entrega aeronave e viaturas e anuncia mais investimentos na Segurança Pública

Por Agência Acre

Seguindo com os investimentos na área de Segurança, o governador Gladson Cameli realizou nesta quinta-feira, 21, a entrega de veículos e de uma aeronave (helicóptero) para o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Na ocasião também foi realizada a assinatura de Ordem de Serviço da construção da Base Comunitária da Polícia Militar na Cidade do Povo. E o lançamento da obra do 2° Batalhão da Polícia Militar (2°BPM). Os anúncios foram feitos no terreno do 2° BPM na Via Chico Mendes, Bairro Comara em Rio Branco.

“Estamos trabalhando para colocar o Estado cada vez mais próximo da população. Por isso, temos investido não somente na Segurança, como também na Saúde com a construção da Nova Maternidade, na Educação com a contratação de novos servidores públicos, e nas demais áreas que são importantes para o bom funcionamento do nosso estado, com o objetivo principal que é proporcionar a nossa população melhores serviços e qualidade de vida”, destacou o governador Gladson Cameli.

Durante o discurso, Gladson destacou os investimentos na Segurança, Educação e Saúde. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O chefe de Estado enfatizou que os investimentos na Segurança Pública já ocorrem desde o início de sua primeira gestão, e agradeceu o apoio e contribuição de todos os gestores que compõem a Segurança, e aos representantes da bancada federal, em especial ao deputado federal coronel Ulysses e ao senador Alan Rick, pelas emendas destinadas e projetos voltados para a área. “Neste momento, quero agradecer aos comandantes do nosso Sistema de Segurança, que nos ajudam a cuidar desse diamante que é o estado do Acre. E não posso deixar de ressaltar o apoio da nossa bancada federal, que vem nos ajudando, constantemente, com destinação de recursos, projetos e apoio junto ao governo federal para que possamos construir um Acre cada vez melhor!”.

Investimentos

Chefe de Estado agradeceu aos comandantes e a banca federal pelo apoio e dedicação ao estado.Foto: Marcos Vicentti/Secom

Os Investimento totalizam mais de R$ 34 milhões, oriundos de recursos federais e contrapartida do governo do Estado. “Só em viaturas foram investidos R$ 6 milhões e na aeronave um montante de R$ 25 milhões. Já em obras, uma ordem de R$ 3 milhões para a reforma do 2° Batalhão, enfim, um grande volume de investimentos do governo aqui na nossa capital e em todo o estado. Essa entrega vai subsidiar as forças de Segurança Pública a desempenhar um melhor serviço a nossa sociedade”, pontuou o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra.

O secretário adjunto explicou que a construção é um investimento advindo de emendas parlamentares e também do Ministério da Defesa em que o projeto foi estabelecido por meio da Secretaria de Obras e Secretaria de Estado de Habitação e urbanismos.

Além dessa construção, foi assinada a ordem de serviço para a construção que será gerida pela Secretaria Estadual de Habitação e Urbanismo (Sehurb) que fará a Base Comunitária da Polícia Militar do Acre (PMAC) na Cidade do Povo, que servirá como referência para atender toda a região.

“No bairro Cidade do Povo, queremos, além da construção de moradias, colocar a presença do Estado naquele local tão importante, e é juntos que vamos continuar mostrando respeito com os recursos públicos, pedindo união e parceria com todos os poderes e intuições”, acrescentou o governador.

Sobre a utilização da aeronave, o secretário Evandro Bezerra destacou ainda que esta vai servir para atender a Regional do Juruá, após a construção da base que está prevista.

Governador foi agraciado com uma réplica em miniatura da nova aeronave. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Compuseram o dispositivo na solenidade, o senador Alan Rick, o deputado federal, coronel Ulysses, a procuradora-geral do Estado do Acre, Janete Melo, o secretário de Habitação do Acre, Egleuson Araújo, representando o secretário de Obras, Renan Fonseca, o delegado-geral de Polícia Civil, Henrique Maciel, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Cel. Luciano Dias, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, Charles Santos, o coordenador-geral do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Sérgio Albuquerque, o presidente do Instituto Socioeducativo, Mário Cesar Freitas, o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Alexandre Nascimento, a coordenadora do Programa Policia Militar Comunitária, tenente-coronel, PM, Ana Cássia Monteiro.

Entregas

O Estado entregou ao Sistema de Segurança uma aeronave de asa rotativa (Esquilo) para ser operada pelo Centro de Operações Especiais (Cioaper). Além de quatro veículos tipo van (furgão) adaptada para implantar ações da Polícia Comunitária por meio da ferramenta denominada base comunitária móvel destinados à Polícia Militar, mais quatro caminhonetes (modelo SUV) operacional de grande porte com proteção balística” e um veículo tipo van, passageiro com acessibilidade e espaço para 16 pessoas, que irá atender às necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em especial ao Núcleo de Qualidade de Vida (Qualivida) da Polícia Civil do estado do Acre.

