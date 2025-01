Governador visita prefeito em exercício de Rio Branco e reforça parceria das gestões 

O governador Gladson Cameli fez uma visita ao prefeito em exercício, Alysson Bestene, nesta terça-feira, 14, para reforçar parcerias e também colocar à disposição toda a estrutura governamental para a execução de obras de grande impacto na capital acreana.

Acompanhado da equipe governamental, Cameli também debateu a questão da segurança e alguns eventos festivos.

“É unificar as equipes, começar o novo mandato para que a gente possa, inclusive, cumprir com as promessas que fizemos no ano passado, que é Estado e prefeitura ligados, antenados aos problemas do município de Rio Branco, e, ao mesmo tempo, já começar a antecipar algumas ações, como a chegada do Carnaval, entre outras festividades”, destacou o governador.

Outro ponto debatido foi a questão da segurança nos parques da cidade.

“O Estado está à disposição para pegar a estrutura que tem para colaborar. Tanto prefeitura, como Estado tem um chefe que é o povo. É o povo que manda e nós temos que fazer cumprir com o nosso papel constitucional e, repito, o que depender do governo, não tenham dúvida que nós estaremos juntos”, disse.

O prefeito em exercício disse que é uma honra receber o chefe maior do Estado em uma reunião que estabelece e fortalece a parceria das gestões.

“É unir as equipes, em especial, em pautas importantes que envolvem segurança, festividades, programações e ações importantes que vão ocorrer na capital, otimizando as equipes, inclusive para as infraestruturas”, disse.

Ele enfatizou, ainda, que houve um convênio importante para a recuperação da Estação de Tratamento de Água I.

“É uma parceria do Serviço de Água e Esgoto [Saerb] junto com à Secretaria Estadual de Urbanismo, que elaborou o projeto para recuperar e reformar aquela unidade. Isso mostra que colocamos as pessoas em primeiro lugar”, destacou.

Visualizações: 36