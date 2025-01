Continuidade da gestão e agilidade na execução das metas para 2025 são prioridades do governo, reforça vice-governadora Mailza Assis

A vice-governadora Mailza Assis segue a agenda de visitas às secretarias de Estado para alinhar as ações, estar próxima dos servidores e aperfeiçoar a execução das obras em todo o Estado em 2025.

“Continuamos nossa missão de estar em sintonia com os servidores e acompanhar de perto as condições de trabalho, como cada um contribui com nossa gestão. Hoje vim agradecer e dizer o quanto vocês são importantes, e contamos com vocês para a continuidade desses resultados”, disse Mailza.

Semulher

Na manhã terça-feira, 14, o primeiro encontro foi na Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), onde foi recebida pela titular da pasta, Márdhia El-Shawwa.

Desde a criação, em 2023, a revitalização do Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Juruá; o Ônibus Lilás, que leva atendimento psicológico, jurídico, de assistência social, abordagens educativas e distribuição de materiais informativos a mais de 16 municípios, são algumas as ações já desenvolvidas.

“A vida de cada mulher importa, e a nossa luta é pra proteger cada uma de vocês. Reduzimos em 20% os feminicídios desde a criação da Semulher, mas a gente quer zerar, atingir 100% o combate a violência feminina a para isso a gente não para de trabalhar em todo o Estado. Já temos políticas em parceria com as prefeituras e outras secretarias”, disse a titular.

Márdhia relembrou, ainda, que a atuação de Mailza, que também é secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em prol das mulheres vem desde o mandato de senadora com o envio de emendas para a construção de três Casas da Mulher Brasileira. “Agora em janeiro está prevista a inauguração, em Cruzeiro do Sul, a primeira da Região Norte, e também em Epitaciolândia”, informou.

A Semulher criou os programas “Impacta Mulher”, que promove cursos de qualificação para mulheres da capital e interior, fomentando autonomia financeira; rodas de conversa que ressaltam a importância do empoderamento e autocuidado; projeto “Não se Cale”, que oferece palestras ofertadas a servidoras de instituições públicas e privadas, de prevenção e combate do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho; Minuto Mulher, programa de rádio com informações de proteção e promoção dos direitos das mulheres; “Costurando a Liberdade”, cursos para confecção de roupas, voltados às mulheres privadas de liberdade, dentre outros.

Sehurb

Na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Mailza foi recebida pelo titular, Egleuson Santiago. Ele explicou que o governo do Acre já assinou contratos de 1.616 casas, que serão entregues até dezembro deste ano, sendo que 100 unidades serão em Cruzeiro do Sul, e 1.516 em Rio Branco e Xapuri.

“Além de proporcionar moradias dignas para quem mais precisa. Os projetos das novas casas geram empregos e rendas, fortalecendo a economia do estado. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AC), a Sehurb realizou em 2024 mais de 23 capacitações em culinária, mecânica, hidráulica, elétrica e pintura. Mais de 500 alunos foram certificados”, destacou.

A área rural também vem sendo contemplada. A Sehurb está em processo de contratação de 50 unidades habitacionais, contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida Rural, do governo federal. As casas serão destinadas a 50 famílias do assentamento Walter Arce, localizado no Bujari. A previsão para estas é que as contratações sejam concluídas até o final de outubro de 2025.

Cigma

No Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), instrumento que auxilia na tomada de decisões frente às mudanças climáticas, impactos de eventos extremos, com dados hidrometeorológicos e de redução do desmatamento, degradação florestal e licenciamento ambiental, o secretário de Estado de Meio Ambiente (Sema), Leonardo Carvalho, explicou a atuação do órgão.

O Cigma é coordenado pela Sema, conta com a parceria do Instituto de Meio Ambiente (Imac), o Instituto de Terras (Iteracre), o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) e a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Funtac

A vice-governadora encerrou as visitas na Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), onde foi recebida pela presidente, Iuçara Sousa, diretores e servidores.

“A Funtac vem fortalecendo cadeias produtivas do estado, como cacau, bambu, entre outras. Entramos com capacitação, investimentos, e o resultado são novos produtos. Temos parcerias com a Sebrae, Ufac, Ifac, que nos ajudam a criar novos produtos, novas formas de negócio, e quem ganha é a população.? Temos um governo comprometido em gerar renda para nossa população e nós estamos sempre prontos para contribuir ”, destacou Iuçara.

Mailza foi presenteada pela equipe com uma cesta de produtos fabricados pela instituição.

“Muitos produtos feitos pela Funtac já estão no mercado. Daqui saem startups que sabem aproveitar nossa biodiversidade riquíssima. Temos um governo que se preocupa em criar novos negócios, com o que tem na floresta e estamos avançando”, finalizou a diretora de Planejamento, Mirla Miranda.

