Governo do Acre e Senai oferecem cursos gratuitos para profissionais de empresas de Rio Branco

Com o objetivo de apoiar inciativas voltadas à qualificação e ampliar oportunidades, o governo do Acre, por meio da Agência de Negócios do Estado (Anac), em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai/DR/AC) deu início, esta semana, ao curso de eletricista de redes de energia.

A quarta turma atendida por meio da parceria entre a Anac e o Senai conta com a participação de 40 alunos, profissionais de empresas de Rio Branco. “No segundo semestre de 2024, foram ofertados cursos nas áreas de recursos humanos e departamento pessoal, e agora é uma satisfação podermos atender mais essa demanda, com formação disponível a muitas pessoas que não tinham condições de arcar com os custos dessa formação”, disse o chefe de Departamento de Gestão de Processos da Anac, Yuri Araújo, representando a presidente da Anac, Waleska Bezerra, no momento das boas-vindas aos alunos.

Na modalidade presencial, o curso tem o objetivo de qualificar pessoas para atuar no setor produtivo e é gratuito para todos os participantes que tenham vínculo empregatício com empresas de Rio Branco. As aulas presenciais são ministradas no turno da noite, no Instituto Senai. A iniciativa foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado André Vale, com contrapartida da Anac.

A formação será realizada em três módulos: básico, introdutório e específico. A coordenadora pedagógica do Instituto Senai, Sara Silva, enfatizou a importância da parceria para viabilizar os cursos gratuitos: “É um curso muito procurado pelas empresas e ter essa parceria é melhor ainda, porque qualifica, para a pessoa continuar tendo sucesso na sua vida profissional. E para isso o Senai organiza tudo. Nesta primeira aula de ambientação, os alunos conhecem professores, espaços e recebem os kits com uniformes e material didático”.

Para a técnica de segurança do trabalho Juliana Arcanjo, recentemente contratada por uma empresa especializada em construção de redes de energia elétrica e estações de energia no Acre, a formação é uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos já adquiridos: “Todos os técnicos em segurança que conheço têm o curso de eletricidade, e, cativada por uma amiga, decidi fazer também. A expectativa agora é dar continuidade aos estudos e ser uma multiplicadora, compartilhando também meus conhecimentos”.

Mais cursos gratuitos com inscrições abertas

Segundo o Mapa do Trabalho Industrial, somente para atender a demanda do setor industrial nos próximos três anos, o Acre terá que qualificar pelo menos 23 mil profissionais. Atento às necessidades do mercado, o governo do Estado, por meio da Anac e parceiros, segue com as ações em apoio às iniciativas de formação e qualificação profissionais voltadas ao fortalecimento dos negócios instalados no Acre.

Além das formações já realizadas e em andamento, novos editais já estão abertos. As oportunidades são nos seguintes cursos: Informática Básica, Instalador Hidráulico, Rotinas de Lançamento e Monitoramento Contábil. Processos Administrativos de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, Planejamento e Monitoramento de Atividades Administrativas. Elevação de Alvenaria, Instalação de Sistemas Elétricos e Prediais, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos. As inscrições podem ser feitas pela internet até sexta-feira, 17, por meio da página: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/AC

