Governo do Estado segue com as parcerias em Brasileia

FONTE: oaltoacre.com

Por Eudes Góes

O Governo do Estado, por meio do Deracre, continua realizando obras em Brasileia, em virtude da parceria firmada com a prefeitura daquele municipio.

Entre as obras realizadas destaca-se o melhoramento do leito principal do Ramal Chica Pereira.

De acordo com o Gerente Regional do Deracre Brasileia, senhor José Araújo, a ação consiste em remover os pontos criticos da via com adicionamento de piçarra, já que a trafegabilidade no local está bastante prejudicada.

Ele destacou que as obras têm o apoio politico da deputada federal Maria Antonia (PP) e do deputado estadual Thadeu Hassem Lima (republicano) , os quais ofereceram recursos financeiros de 300 mil reais, recursos esses que serão utilizados para a manutenção de três ramais.

