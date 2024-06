Governo homologa mais de meio milhão para lavar carros da Casa Civil e Jarude questiona prioridades do Governo

ASSESSORIA

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, na semana passada, um termo de homologação de pregão eletrônico para registro de preços que visa a contratação de empresa de serviço de lavagem e higienização de veículos para atender as necessidades da Casa Civil e do Gabinete Do Governador em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no valor de R$511.756,00.

O termo foi questionado pelo deputado estadual Emerson Jarude (Novo) na sessão desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa, ele pontuou que em 2023, na discussão da Lei Orçamentária anual para este ano, foi alertado para o aumento de 300% do orçamento da Casa Civil que passou de R$4 milhões para R$14 milhões.

“São R$ 42 mil por mês. Ora se nós formos lavar um vez por semana, nós estamos falando de 177 carros lavados somente na Casa Civil e Gabinete do Governador, a pergunta que faço para vocês é: tem essa quantidade de carro na Casa Civil? Isso é uma vergonha. Do ano passado pra cá , a Casa Civil aumentou de R$ 4 para R$ 14 milhões o seu orçamento e a gente teve que assistir aqui a Polícia Civil, por exemplo ter o seu orçamento diminuído de um ano para o outro para quê? Para jantares luxuosos e para lavagem de carros?”, questionou o deputado.

Por fim, Jarude afirmou que vai encaminhar um ofício para que o Estado detalhe a quantidade de carros estão à disposição da Casa Civil.

“Não dá mais para a população continuar sofrendo com serviços básicos ao mesmo tempo em que o Estafo quer investir meio milhão de reais na lavagem de carros”.

