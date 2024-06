Jarude participa da entrega de Alamares a alunos de escola cívico-militar na Cidade do Povo

Assessoria

Escolhido como padrinho, o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) participou, na tarde desta sexta-feira (7),da entrega de alamares e de certificados de mérito desportivo para mais de 50 alunos da escola cívico-militar Wilson Barbosa, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

O Alamar é uma das formas adotadas pelo Sistema Colégio Militar do Brasil, para motivar seus alunos a estudarem com dedicação e afinco. Os alunos que obtiverem média 8,0 ou superior em todas as disciplinas durante o semestre, recebem o Alamar.

Jarude participou da solenidade a convite do diretor Albernilde Ramos, e foi convidado a entregar o Alamar ao aluno Marcos Vinícius, que recebeu a honraria por ter atingido 9,95 de média no primeiro semestre.

“Eu tive a honra de entregar o Alamar ao Marcos Vinícius que tirou média 9,95. Quase 10. E eu tenho certeza que no próximo semestre será 10 e eu quero estar aqui novamente para prestigiar esses alunos brilhantes e dedicas”, disse.

Esta é a segunda visita que parlamentar faz à escola, na primeira, no dia 21 de maio, ele esteve na instituição para anunciar uma emenda de R$30 mil para a banda escolar, mas surpreso com a qualidade, talento e dedicação dos alunos, decidiu dobrar o valor e destinará R$ 60 mil.

Filho de professores, Jarude destacou a importância da educação como porta de oportunidades aos jovens.

“Para nós que estamos hoje na política, vir aqui e poder ver o desempenho de cada um de vocês que são o futuro do Acre e saber que na Cidade do Povo vamos colher bons frutos daqui a alguns anos, não tem nada mais gratificante. Tenho certeza que seus pais e outro familiares estão aqui orgulhosos em saber que cada sacrifico que fazem para que vocês tenham uma boa educação está valendo a pena”, disse.

