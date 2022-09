Grupo de amigos fazem pela primeira vez uma expedição pelo Rio Iaco, destino Assis Brasil/Sena Madureira no Estado do Acre

Por Almir Andrade

No ultimo dia 30 o grupo formado por 05 amigos saíram de Xapuri com destino a cidade de Assis Brasil, onde de lá de barcos iniciaram a expedição tendo como destino a cidade de Sena Madureira. O Percurso de aproximadamente 400km permitiu a turma durante 6 dias apreciar as belas praias do Verão Amazônico.

As imagens mostram a aventura enfrentada pelo grupo.

Segundo o grupo a segunda expedição já esta agendada para o ano de 2023.

O Rio Iaco é afluente do Rio Purus e banha o município de Sena Madureira, na sua passagem histórica nas décadas de 70 e 80 suas margens eram ocupadas por seringueiros, hoje o ciclo da borracha deu espaço ao plantio de Feijão e melancia.

Após os quase 6 dias de viagem a equipe foi recebida por outra turma que se deslocaram de Xapuri e já os aguardavam em Sena Madureira.

Segundo o Médico Erasmo Vidal que esteve presente na expedição, realizar essa viagem conhecendo a realidade das famílias ribeirinhas, e a dimensão da viagem é uma experiência muito marcante.

E há intuito e o interesse de na próxima ofertar atendimento a população que muitas das vezes encontram dificuldades pra Deslocamento devido a distancia.

