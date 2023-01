Homem fere vizinho com um golpe de faca no rosto que comemorava aniversário da esposa em Rio Branco

João Alves de Souza, 47 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite deste domingo (15), na rua Belém, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João e a esposa estavam bebendo desde cedo comemorando o aniversário dela, quando o acusado, que é vizinho da vítima e mora no mesmo terreno, só que em uma casa separada, chegou e acabou tendo um desentendimento com João.

Após uma discussão e com ânimos exaltados, o acusado, de posse de uma faca, acabou dando um golpe no rosto da vítima. O corte ainda atingiu em vasos sanguíneos do olho e a vítima teve sangramento ativo. Após a ação, o agressor fugiu correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos à vítima, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do autor e realizaram ronda na região na busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

