Após desentendimento, homem é assassinado com golpes na cabeça, na BR-364

Mais um crime contra a vida foi registrado na tarde de sábado (14), no interior do Acre. A ocorrência, dessa vez, foi processada na BR-364, altura do km 18, entre as cidades de Manoel Urbano e Feijó, tendo como vítima o mecânico Etore Pereira Curbani, conhecido pela alcunha de “Casca”.

As circunstâncias do homicídio ainda não foram detalhadas. O que se sabe é que Etore foi encontrado caído com alguns cortes na cabeça.

Após a consumação dos fatos, a Polícia Militar de Manoel Urbano foi acionada, mas ao chegar no local o autor já tinha se evadido. Nesse sentido, ele continua sendo procurado pela Polícia.

Segundo o apurado, Etore Pereira, o “Casca” trabalhava consertando motocicletas na referida região. Seu corpo foi resgatado do local e encaminhado ao IML de Rio Branco para os procedimentos de praxe.

