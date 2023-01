Rosana Gomes é avaliada como a pior prefeita do Acre, diz Data Control; Jerry Correia, de Assis Brasil, seria o melhor

Por Luciano Tavares

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), é considerada, segundo pesquisa Data Control, a pior gestora do Acre. De acordo com o levantamento feito em dezembro passado, 61, 20% dos moradores da cidade que ela administra consideram sua admiração péssima ou ruim. Já 14, 50% veem Rosana com uma gestão regular e 21% avaliam com ótimo e bom. Outros 3, 20% não souberam opinar.

O gráfico da pesquisa revela que a avaliação negativa à prefeita subiu muito. Em setembro de 2021, o percentual de pessoas que achavam sua gestão péssima ou ruim era 22, 10%.

Melhor prefeito

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (sem partido), é o melhor avaliado. Ele tem 75% de ótimo e bom; 15% que o consideram regular e 5% de ruim ou péssimo. 5% não souberam opinar sobre Jerry.

Veja os números abaixo:

