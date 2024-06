Homem sofre fratura no braço após cair em buraco com moto em ramal de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Marcos Antonio Goes Lima, de 26 anos, deu entrada no hospital regional do Alto Acre na noite desta quinta-feira, 6 de junho, após sofrer um acidente de moto no Ramal do 19, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico).

O acidente ocorreu no final do dia, quando Marcos estava trafegando pelo ramal e foi ultrapassado por um carro que levantou uma nuvem de poeira, dificultando sua visão. A poeira impediu que ele notasse um buraco à frente, fazendo com que perdesse o controle da moto e caísse abruptamente. No impacto, Marcos sofreu uma fratura no antebraço esquerdo.

Após o acidente, Marcos conseguiu ajuda de terceiros, que acionaram os socorristas do 6º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre. Uma equipe foi enviada ao local, realizou os primeiros socorros e transportou Marcos ao hospital regional.

No hospital, Marcos foi atendido e ficou em observação. A equipe médica plantonista analisará o caso para determinar se é necessário transferi-lo para a capital, onde poderia receber um tratamento mais especializado.

Este incidente destaca os perigos das estradas rurais e a importância da atenção redobrada ao trafegar em condições de baixa visibilidade.

