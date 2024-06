Homem desmaia após ter cabeça chutada em partida de futebol na zona rural de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Na noite desta quinta-feira, 6 de junho, um homem de 31 anos, identificado apenas pelas iniciais E.P.S., foi levado ao hospital regional do Alto Acre desacordado após sofrer um chute na cabeça durante uma partida de futebol. Ele foi transportado na carroceria de um utilitário até o hospital, onde foi colocado em uma maca e levado para a sala do pronto-socorro.

Segundo informações preliminares, E.P.S. estava jogando futebol em uma localidade rural no km 14 de Brasiléia. Durante o jogo, ele caiu no campo e, infelizmente, sofreu um chute na cabeça. O impacto do chute o deixou inconsciente, causando tumulto entre os presentes. Parentes e amigos rapidamente o colocaram na carroceria de um veículo e o levaram ao hospital.ScreenshotScreenshot

Além disso, foi informado que E.P.S. havia sofrido um acidente de moto dias antes, tendo dado entrada no hospital e ficado desacordado por cerca de seis horas. Ele estava em fase de recuperação e ainda passaria por uma série de exames para avaliar seu estado clínico.

A equipe médica do hospital regional do Alto Acre está monitorando seu caso de perto, especialmente devido ao recente histórico, para determinar a gravidade da nova lesão e os próximos passos no tratamento.

