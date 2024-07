Honraria: Jarude é homenageado pela PM do Acre com Medalha do Mérito Coronel Fontenele

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) foi condecorado com a Medalha do Mérito Coronel Fontenele na manhã desta terça-feira (2), durante visita ao Comando Geral da Polícia Militar do Acre (PMAC). A medalha foi concedida ao parlamentar em reconhecimento e agradecimento pelos relevantes serviços prestados e para o progresso da Polícia Militar no estado.

“Eu quero agradecer ao deputado pela atenção que dá para a Segurança Pública como um todo. A Polícia Militar tem um trabalho de anos de dedicação dos nossos oficiais e praças que sem o apoio de pessoas como o senhor, a gente não consegue executar os planos”, destacou o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca.

Na oportunidade, Jarude agradeceu a honraria e anunciou uma emenda parlamentar no valor de R$102 mil para a instituição que será destinada à aquisição de equipamentos para promover cursos de fotografia, vídeos e edição a ser ministrado por policiais militares para 120 adolescentes em situação de vulnerabilidade social que residam em bairros periféricos de Rio Branco.

“Acredito muito na nossa Polícia Militar e sei que o intuito do projeto é muito bom e vai chegar aos bairros periféricos dando oportunidade aos nossos jovens. A gente fala sempre de repressão, mas é importante trabalharmos a base para que isso não venha a acontecer e nós fazemos isso dando oportunidades para nossas crianças e jovens, porque muitas vezes perdemos eles para a criminalidade justamente por culpa nossa, que não garantirmos o acesso ao esporte, às oportunidades e por isso, tudo aquilo que eu puder fazer para que a gente pare de errar e passe a acertar com eles, farei”, pontuou Jarude.

