Inscrições para cursos gratuitos da Agência de Negócios do Acre e Senai se encerram nesta sexta

O prazo para inscrições nos novos cursos de formação inicial continuada oferecidos pelo governo do Acre, por meio da Agência de Negócios do Estado (Anac S.A.), em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai/DR/AC) se encerra nesta sexta-feira, 17. Os interessados podem se inscrever, exclusivamente pela internet, no site www.senaiac.org.br.

Realizados na modalidade presencial, os cursos são voltados, prioritariamente, a trabalhadores de empresas com CNPJ ativo e serão gratuitos para os profissionais participantes. São ao todo 220 vagas para qualificação em diversas áreas, como Informática Básica, Processos Administrativos de RH e DP, Elevação de Alvenaria e Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, entre outros.

Para se inscrever, os candidatos devem possuir vínculo empregatício com empresas em situação cadastral de pessoa jurídica, possuir escolaridade e idade mínima exigida pelo curso.

No ato da inscrição, devem ser anexados os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante endereço e comprovante de escolaridade, comprovante de vínculo empregatício e comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa em formato PDF, JPEG, ou PNG.

As listas com os nomes dos candidatos por ordem de classificação serão divulgadas no site www.senaiac.org.br. Na mesma oportunidade, serão divulgadas as listas dos candidatos convocados a realizar a matrícula, observado o número de vagas. Os demais candidatos classificados vão compor cadastro de reserva e serão chamados de acordo com as vagas existentes.

Os candidatos classificados deverão confirmar a matrícula na Unidade Operacional (Instituto Senai de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai, Rua das Acácias s/n – Distrito Industrial) no período de 20 a 23 de janeiro, das 07h30min às 11h e 13h30min às 17h.

Visualizações: 4