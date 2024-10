Jarude anuncia aulão gratuito focado em técnicas de redação para o Enem; saiba como se inscrever

Assessoria

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) anunciou nesta quarta-feira (23) a abertura das inscrições para um aulão preparatório para o Enem 2024. O evento é gratuito.

Em parceria com o professor do Instituto Federal do Acre e mestre em Educação, Sérgio Torres, Jarude quer dar oportunidade principalmente aos estudantes de baixa renda e sem acesso a cursinhos.

“O Enem hoje é a principal porta para o ensino superior e ter uma formação é transformador para o futuro dos nossos jovens. Mas infelizmente os cursinhos não são acessíveis para todo mundo, como a redação é o “bicho papão” de muita gente pelo peso que tem na nota final, ofertar esse intensivão é uma forma que temos de ajudar, não a toa fizemos a parceria com o professor Sérgio Torres, que é uma referência na educação acreana e de pronto aceitou nosso convite”, destacou Jarude.

Estão sendo ofertadas 50 vagas para o aulão que acontece no próximo dia 1 de novembro, às 19 horas, na Uninorte. Para se inscrever, basta acessar o site emersonjarude.com.

