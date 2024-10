Ulysses apresenta moção de louvor à PM do Acre por ação contra assaltantes em fazenda em Plácido de Castro

BRASÍLIA (24.10.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União–AC) apresentou na quarta-feira (23) à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Câmara dos Deputados, da qual é vice-presidente, uma Moção de Louvor à Polícia Militar do Acre pela atuação de seus policiais durante assalto, com reféns, na zona rural do município de Plácido de Castro (a 95 km de Rio Branco, a capital do Acre).



Na terça-feira, 22, cinco bandidos fizeram uma família refém durante assalto em uma fazenda no município. Homens d Batalhão de Operações Especiais (Bope) faziam patrulhamento rural na região, se depararam com um veículo suspeito, e o abordaram. Durante a abordagem, os assaltantes reagiram, disparando contra os policiais. Durante o confronto, deles foram mortos e um outro morreu após não resistir aos ferimentos ao tentar fugir. A ação contou com a participação da Polícia Civil. Na ação, policiais do Bope apreenderam 4 armas de fogo, celulares e uma caminhonete roubada da família vítima dos assaltantes.



“Eles [os policiais], fizeram o que é certo: defender a sociedade, as famílias, as pessoas de bem. Por isso, apresentei na Câmara uma Moção de Louvor para elogiar essa ação honrosa, corajosa dos policiais”, disse Ulysses, lembrando que, durante 30 anos, agiu diretamente no combate ao crime e às facções criminosas. “Já estive desse lado aí (no enfrentamento aos criminosos), agora, na Câmara, vou continuar trabalhando para endurecer as leis e fortalecer, cada vez mais, o combate ao crime organizado”, acrescentou Ulysses.

A área onde ocorreu o assalto e o confronto com os bandidos fica próxima à fronteira com a Bolívia. Naquela região funciona uma base do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron). O grupo foi criado na gestão do então secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Rocha dos Santos, em 2019, quando Ulysses era diretor operacional da pasta, para o combate aos crimes transfronteiriços (tráficos de drogas, de armas, contrabando, roubo de veículos, dentre outros crimes).



A criação do Gefron se deu em face da insipiente atuação da União no combate aos crimes transfronteiriços na fronteira com a Bolívia, área de atuação do narcotráfico, e onde é comum o roubo de veículos (do lado brasileiro), como ocorreu na zona rural de Plácido de Castro. Os veículos roubados em território brasileiro, em especial, na região do Baixo Acre, tem como destino a Bolívia, onde, comumente, são trocados por cocaína. A Bolívia é um dos principais produtores de cocaína da região.



O sistema integrado de segurança pública do Acre possui sistema eletrônico de vigilância das rodovias, núcleos integrados de inteligência e posto de fiscalização fixo em via de acesso à Bolívia, bem como, da forte e incansável atuação da Polícia Militar no patrulhamento rural. Graças a isso, as forças de segurança do Acre têm logrado êxito no combate aos crimes transfronteiriços.

Ulysses destina R$ 1,2 para ampliar postos fiscalização do Gefron no Acre

Ciente da importância dessas unidades, o deputado Coronel Ulysses trabalha, em Brasília, para dotar os órgãos de segurança pública do Acre de equipamentos e tecnologias modernas tornar ainda mais eficientes a atuação das forças policiais no enfrentamento da criminalidade.

