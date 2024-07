Jarude anuncia equipamentos de esporte e retroprojetores para escolas Armando Nogueira e Diogo Feijó

Assessoria

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) visitou as escolas Armando Nogueira e Padre Diogo Feijó nesta segunda-feira (1) para anunciar destinação de equipamentos de esporte e retroprojetores que serão adquiridos por meio de emendas parlamentares de sua autoria.

Ao todo serão R$ 40 mil, sendo R$ 20 mil para cada instituição de ensino. Jarude pontuou que visitou as escolas que tiveram total autonomia para decidir como utilizar o dinheiro: “Em toda escola que cheguei vi que falta muita coisa, mas nós deixamos livre para que cada uma identificasse a sua prioridade e assim temos certeza que apesar de não ser muito, o dinheiro vai ser direcionado de forma eficiente para cumprir o papel de fortalecer o ensino”.

Na Armando Nogueira, escola que já foi referência em diversas modalidades esportivas, o professor de educação física, Claudemir Ferreira, agradeceu a parceira do deputado e afirmou que o dinheiro vai ajudar a resgatar as aulas práticas na disciplina que não aconteciam por falta de equipamentos. “Se eu quisesse uma bola para os alunos praticarem, tinha que tirar dinheiro do bolso, e agora com essa emenda vamos poder voltar a trabalhar todas as modalidades já que vamos conseguir comprar material e fomentar o esporte, que aliado à educação é de suma importância para a formação dos jovens”.

Na Escola Diogo Feijó, o diretor Francisco Lira destacou que a gestão tem buscado investir na qualidade do ensino e proporcionar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e envolvente. “Os retroprojetores beneficiam tanto os alunos quanto os professores, porque permitem a exibição de materiais didáticos de maneira clara e acessível, o que facilita a compreensão de conteúdos”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp