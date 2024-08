Jarude leva os pais para bandeiraço e anuncia: “Amanhã é dia de voltar aonde tudo começou”

ASSESSORIA

“Time completo”, foi assim que o candidato a prefeito de Rio Branco pelo Partido Novo, Emerson Jarude, definiu o reencontro com seu Antônio e dona Clemilda, que desembarcaram em Rio Branco para entrar de cabeça na campanha do filho.

Na tarde deste domingo (18), eles se juntaram aos militantes e simpatizantes de Jarude em um bandeiraço na Gameleira onde adesivaram carros e conversaram com a população sobre as propostas do candidato do NOVO para a capital acreana.

“Meus pais foram as primeiras pessoas com quem conversei sobre entrar ou não na política. No começo eles não queriam de jeito nenhum, mas depois entenderam que se as pessoas de coração bom não tentarem, só vão restar aqueles que não tem nada a perder e compromisso nenhum com a vida da nossa gente. Chegaram de viagem direto pra campanha! Que sorte a minha poder contar com esse reforço. Agora o time está completo”, disse Jarude, entusiasmado.

Nas ruas a população não deixa de encorajar a sua candidatura. “Eu tenho fé que os rio-branquenses vão acordar e entender que eles já tiveram até mais de uma chance de fazer e não fizeram, então porque insistir? A gente tem que dar chance pra quem quer fazer diferente, e você, Jarude, já mostrou na Câmara e agora na Aleac que se importa com as pessoas”, afirmou Augusto.

Nesta segunda-feira (19), estará pela primeira vez, nesta campanha, nos semáforos. O local já faz parte de sua identidade política, pois desde sua primeira candidatura, em 2016, quando foi eleito vereador, este é seu principal palanque.

“Muita gente me perguntou quando eu iria para o semáforo, porque ainda não tinha ido, e a explicação é essa: estava esperando os meus pais. É muito simbólico que eles estejam comigo nesse montante, então, amanhã é dia de voltar aonde tudo começou”, anunciou o candidato.

