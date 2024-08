Jarude se emociona ao ler carta do pai durante sessão em homenagem ao Dia Do Maçom

ASSESSORIA

Durante a sessão solene realizada nesta sexta-feira (16) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em comemoração ao Dia do Maçom, o deputado estadual e candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude se emocionou ao ler uma carta enviada pelo seu pai, Antônio Jarude, onde ressalta o impacto positivo da maçonaria na sociedade.

“Tenho grandes pessoas de referência na minha vida que fazem parte da maçonaria, e a maior delas é o meu pai, Antônio Jarude, que, embora não esteja aqui hoje, me mandou uma mensagem emocionante que compartilho”, iniciou Jarude.

Na carta, Antônio Jarude fala dos valores que a maçonaria agregou em sua vida: “Desde que entrei para esta instituição tenho revisto alguns valores e aprendido novas lições de vida, lapidando a minha vida e meu espírito com o objetivo de tornar valores como liberdade, igualdade e fraternidade em bandeiras inegociáveis, para que de alguma forma eu possa me transformar em uma ferramenta a ser utilizada pelo grande arquiteto do universo. Renovo a minha certeza e convicção de que esta instituição secular continuará sua trajetória de benfeitorias sempre de forma discreta e não secreta, numa luta incessante na construção de um futuro mais digno, justo e perfeito para nossa sociedade”, diz trecho.

Jarude encerrou o discurso reafirmando sua admiração pela maçonaria e revelou o desejo de se tornar um membro ativo, desejo esse que a pandemia adiou, mas não apagou. “Fui convidado, fiz toda tramitação, e veio a pandemia e a minha iniciação foi adiada e por conta das agendas que tenho hoje na política, quero que saibam que permanece firme a minha vontade de me tornar um irmão de vocês”, declarou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp