Ministério da Saúde visita URAPs em Rio Branco, como parte das ações de combate às arboviroses no estado

O Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses, vinculado ao Ministério da Saúde(MS) está no Acre promovendo uma série de ações técnicas para fortalecer a vigilância epidemiológica no estado. A iniciativa integra o Plano Nacional de Contingência para Prevenção e Controle das Arboviroses, com foco em doenças como dengue, Zika e chikungunya.

Neste sábado, 18, a equipe do COE visitou algumas Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) de Rio Branco, acompanhada de representantes das secretarias de Estado de Saúde (Sesacre) e Municipal (Semsa). O objetivo foi avaliar a estrutura preparada pela capital para lidar com o aumento de casos de dengue que afeta o estado, além de viabilizar a liberação de recursos financeiros para as ações de combate à doença.

De acordo com Ana Cristina Moraes, secretária adjunta de Assistência da Sesacre, a presença do Ministério da Saúde reforça o compromisso das três esferas de governo. “A visita é fundamental para reconhecer a realidade local, que difere de outros estados, e propor ações que nos auxiliem no enfrentamento das arboviroses. Além disso, saímos com o compromisso de capacitação técnica para o manejo clínico da dengue nas unidades de saúde”, afirmou.

Weslley Vitor da Silva, coordenador-geral de Resposta às Emergências em Saúde Pública do MS, destacou a importância da ação federal. “Estamos aqui para entender a situação epidemiológica do Acre e dos municípios visitados. A antecipação do aumento de casos de dengue, que normalmente ocorre entre fevereiro e março, é preocupante. Precisamos agir rapidamente para garantir atendimento eficaz à população, além de liberar recursos e treinar profissionais para enfrentar a crise”, ressaltou.

Ações no Vale do Juruá e Rio Branco

Nos últimos dias, o COE realizou visitas em Cruzeiro do Sul e municípios do Vale do Juruá, como Feijó e Tarauacá. Nessas localidades, foram promovidas reuniões técnicas, orientações para mobilização social e ações de eliminação de criadouros do mosquito transmissor. Marcos Malveira, coordenador do COE estadual, destacou que a solicitação da visita federal foi feita após a decretação do estado de emergência.

“Já temos mais de 1.500 casos confirmados de dengue apenas nas duas primeiras semanas do ano. Precisamos orientar os municípios na elaboração de seus planos de contingência e, se necessário, na decretação de emergência, para buscar mais orçamento junto ao Ministério da Saúde”, explicou Malveira.

Em Rio Branco, o diretor de assistência do município, Everton Maia, destacou que as unidades básicas de saúde estão preparadas para atender a população e convocou os moradores a procurarem atendimento em caso de sintomas, além de se vacinarem contra Covid-19 e influenza.

Antecipação da resposta à crise

As ações no Acre fazem parte dos esforços do Ministério da Saúde para conter o avanço das arboviroses no país. Em 9 de janeiro, a ministra Nísia Trindade anunciou, em Brasília, a instalação do COE para Dengue e outras Arboviroses. O plano de contingência lançado na ocasião visa fortalecer a rede assistencial e implementar medidas de prevenção e controle, como a educação em saúde e a mobilização social para eliminação de criadouros.

Com um orçamento de R$ 1,5 bilhão destinado ao enfrentamento das arboviroses, o governo federal está intensificando o monitoramento e o suporte técnico aos estados. As ações, que tradicionalmente se concentram entre fevereiro e junho, estão sendo antecipadas para minimizar os impactos à saúde pública.

A expectativa é de que, com a cooperação entre União, estados e municípios, seja possível reduzir os casos de dengue e outras arboviroses, além de garantir um atendimento rápido e eficaz à população afetada.

Visualizações: 32