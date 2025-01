Inscrições para Educação de Jovens e Adultos no sistema prisional estão abertas para entrega de documentos por familiares

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), desempenha um papel transformador em milhares de pessoas, e para os privados de liberdade não é diferente, pois proporciona a escolarização para aqueles que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino regular. Com objetivo de garantir esse estudo, as inscrições para a EJA 2025 estão abertas para os detentos de todas as unidades prisionais do Acre.

W.L. está há quatro anos no Complexo Penitenciário de Rio Branco, ele conta que o aprendizado por meio da EJA vai facilitar a reintegração à sociedade: “Alguns podem ver isso como algo insignificante, mas para nós que descobrimos agora no estudo uma chance de se reintegrar na sociedade, é ótimo”.

Segundo a chefe da Divisão de Educação Prisional do Iapen, Margarete Santos, as famílias precisam levar a documentação dos apenados: “Para a matrícula, as famílias levam documentação para a gente avaliar em que modalidade o preso pode ser inserido na EJA”.

O familiar que desejar fazer inscrição, deverá comparecer ao Núcleo de Atenção a Família – (NAF) de cada município e, em Rio Branco, no NAF localizado no Polo Moveleiro, com cópia legível dos seguintes documentos do preso interessado:

I – Cópia legível do RG (identidade);

II – Comprovante do número do CPF;

III – Comprovante de escolaridade (certificado ou histórico escolar).

As matrículas na EJA encerram no dia 14 de fevereiro de 2025. A chefe da Divisão de Assistência social do NAF, Cláudia Costa, ressaltou essa parceria com a educação prisional: “Nós, do Núcleo de Atenção à Família, estamos em parceria com a educação prisional, fazendo uma campanha de conscientização aos familiares dos homens e mulheres em situação de prisão, para que eles venham trazer a cópia da documentação básica dos seus entes para nós fazermos a inscrição deles na EJA. No NAF, nós temos uma equipe preparada para tirar todas as dúvidas e receber essa documentação e encaminhar para o setor responsável”.

O Detendo W.L ainda fala o quanto é importante a ajuda da família neste processo de ressocialização: “É essencial a ajuda da família, porque existe meios de ressocializar uma pessoa. E a família é essencial para fazer a matrícula do seu ente querido”.

Juscelino Bandeira, diretor da Escola Fábrica de Asas do Complexo Penitenciário de Rio Branco, reforça sobre o trabalho em parceria entre a Secretária de Estado de Educação do Acre (SEE) e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), que conta com a participação das famílias para levar uma educação de qualidade aos privados de liberdade: “A Secretaria de Educação, através da escola, juntamente com o Iapen, com a Polícia Penal, vem fazendo esse trabalho. Mas, para que isso aconteça, as famílias precisam entregar documentação para matricular esses alunos nas turmas da EJA”.

Além de ajudar na ressocialização, a Educação de Jovens e Adultos auxilia no processo de remissão de pena para os alunos do sistema prisional.

Visualizações: 1