Mulher é presa com 4 kg de cocaína em ônibus que seguia para Porto Velho

Pelo menos quatro quilos de cocaína foram apreendidos com a passageira de um ônibus que seguia para Porto Velho. A ação realizada por policiais do GEFRON, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, ocorreu na tarde de domingo, 13.

O ônibus que seguia para a capital de Rondônia, foi abordado no Posto de Fiscalização da Tucandeira, que fica na dívida dos estados.

Durante a revista os policiais encontraram quatro quilos de cocaína pura. A mulher teria recebido um certo valor em dinheiro para levar o entorpecente.

