Nota pública sobre a revitalização da estátua de Chico Mendes, no centro de Rio Branco

O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias (FEM), informa que a estátua em homenagem ao líder sindical e ambientalista Chico Mendes, localizada na Praça Povos da Floresta, no Centro de Rio Branco, será revitalizada.

A determinação foi feita na manhã desta quarta-feira, 15, após confirmação de que o monumento foi alvo de vandalismo.

Não é a primeira vez que o monumento, que desta vez teve os antebraços e as mãos arrancados, passa por ataques de vândalos.

A FEM irá corrigir os danos ao monumento, obra da artista Cristina Mota em fibra de vidro, com apoio dos artistas acreanos Darcy Seles e Luís Carlos Gomes.

