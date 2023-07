Centenas de pessoas participaram de devoção nas margens do Rio Acre na fronteira

ALMIR ANDRADE

Essa devoção completou dez anos hoje com a décima missa no local onde Euricleia foi encontrada morta nas água do Rio Acre.

Essa história chamou muita atenção principalmente dos familiares no dia 21 de janeiro de 1969. Euricleia vinha do seringal em uma embarcação com sua familia rumo a cidade foi quando aconteceu o naufrágio o barco que eles estavam alagou, Euricleia tinha apenas 12 anos e conseguiu salvar cinco irmãs menores que estavam morrendo afogados só quando ela voltou para salvar o último morreu afogada mas salvou cinco irmãos.

Após nove dias do falecimento de Euricleia seu corpo foi encontrado exatamente no local onde todo ano é realizado a missa o primeiro milagre aconteceu nove dias debaixo das água do rio a menina que lutou até o último minuto para salvar seus irmãos menores,foi encontrada sem nenhum arranhão seu corpo estava perfeito.

Naquele momento os familiares e amigos já viram que tinha algo diferente (milagre). No local a família e amigos construíram uma pequena capela para as pessoas acenderem suas velas e fazerem suas promessas.

Neste sábado dia 8 de julho aconteceu a décima missa, mais de 300 pessoas de vários lugares xapuri Epitaciolandia. Brasileia, Rio Branco e outros lugares. Dr Erasmo Vidal e Mário Antônio estiveram representando a família segundo eles acada ano que passa vem aumentando o número de devotos nas margens do Rio onde acontece essa devoção.

O vice-prefeito de Brasileia Carlinhos do Pelado esteve mais uma vez dando total apoio inclusive esse ano o almoço para os devotos foi oferecido pela sua família. Carlinhos falou ainda do apoio que a prefeita Fernanda vem dando para esse evento seja forte acaba ano o ramal do 38 por donde a maioria das pessoas vão foi todo melhorado pela prefeitura de Brasileia o padre Robson foi pela segunda vez no local realizar a missa e ficou contente com a multidão.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp