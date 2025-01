O que o Enem 2024 revela sobre o futuro da educação no Acre?

*Por Aberson Carvalho

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sempre trazem à tona importantes discussões acerca das redes de ensino por todo o país. No Acre, os dados de 2024 mostram um cenário animador em comparação ao período de 2018 a 2023. A pandemia de COVID-19 trouxe desafios enormes, afetando tanto a participação quanto o desempenho dos estudantes, com o ano de 2021 marcado como o mais difícil. Muitos especialistas na área previam que viveríamos uma “década perdida” na educação, mas, em nosso estado, a retomada entre 2022 e 2023 trouxe uma recuperação notável.

Devemos ressaltar a participação dos alunos concluintes na última edição. No Enem 2024, o estado alcançou 100% de adesão entre os concluintes da rede pública, totalizando mais de 8,4 mil alunos, sendo 6,8 mil da zona urbana e 1,6 mil da zona rural. Além disso, houve um aumento na presença de estudantes indígenas e moradores de áreas rurais, que representaram cerca de 19% dos participantes. Esses grupos alcançaram, em 2023, uma média de redação de 620 pontos, acima da média estadual geral de 600 pontos, ainda sem os dados finais de 2024 consolidados.

Um exemplo dessa edição foi Tayla Paulino Sales Kaxinawá, estudante indígena da Escola Estadual Jairo de Figueiredo Melo, no município de Jordão. Enfrentando desafios como a moradia em um município de difícil acesso, Tayla conquistou 920 pontos na redação. Segundo a jovem, essa trajetória só foi possível graças ao apoio da família, professores e iniciativas como o Pré-Enem Legal, que disponibilizou conteúdo on-line, e a entrega de tablets com internet, mostrando como a combinação de determinação pessoal e políticas públicas pode transformar vidas.

No que diz respeito à nota em redação, a busca por uma nota 1000 continua sendo uma meta desafiadora. Mesmo professores experientes reconhecem a dificuldade de alcançar esse patamar. Apesar disso, o estado mostrou um bom desempenho, com diversos alunos da rede estadual tirando notas acima de 900 pontos, sendo 17 desses com notas entre 950 e 980 pontos. Quando analisamos as áreas do conhecimento, Ciências Humanas foi o destaque, enquanto Matemática e Ciências da Natureza apresentaram resultados mais baixos, o que reflete desafios vistos em todo o país.

Para enfrentar essa situação, o governo do Estado tem investido na implantação de laboratórios em escolas de Ensino Médio. Desde 2019, foram instalados 120 laboratórios multidisciplinares, equipados com ferramentas práticas para disciplinas como Química, Física, Biologia e Matemática. Esses espaços têm transformado o ensino, aproximando teoria e prática e oferecendo aos alunos novas formas de aprendizado, visando alcançar os resultados da metodologia já nos próximos anos. Os resultados do Acre no Enem 2024 reforçam o papel da educação como uma força transformadora no trabalho para cuidar das pessoas.

O resultado de políticas executadas com eficácia e o envolvimento de professores, alunos e famílias tem mostrado que é possível superar desafios e construir um futuro mais promissor para a educação do Acre.

*Aberson Carvalho é professor e secretário de Educação e Cultura do Acre

Visualizações: 84