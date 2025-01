Nota pública sobre a descentralização da gestão de saúde no Acre

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), reafirma seu compromisso com a transparência e o diálogo em relação ao tema da descentralização da gestão de serviços de saúde.

O governo tem plena ciência das etapas necessárias até que haja uma possível concretização desse processo, incluindo as discussões com os sindicatos, a aprovação na Assembleia Legislativa e o fortalecimento do controle social.

Destacamos que, em nenhum momento, houve uma decisão final sobre a municipalização dos hospitais de pequeno porte no estado e deixamos que um estudo financeiro detalhado está sendo realizado para avaliar os custos envolvidos na descentralização para unidades no interior.

Em conclusão, a Secretaria de Estado de Saúde reitera que, embora a descentralização seja um tema importante, ela será debatida com cautela e respeito às diversas etapas e discussões que ainda devem ser realizadas.

Ana Cristina Moraes

Secretária Adjunta de Atenção à Saúde

Secretaria de Estado de Saúde do Acre

