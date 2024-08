OAB/AC cria três subseções para contemplar advocacia do interior do Acre

Em uma sessão histórica, o Conselho Pleno da OAB/AC votou, nesta quinta-feira, 01, unanimemente pela criação de três novas subseções no interior do Acre: Tarauacá/Envira, Alto Acre e Purus.

O relator do processo, o conselheiro seccional Carlos Medeiros, emitiu o parecer que foi cuidadosamente analisado pelos advogados, após um extenso trabalho de viabilidade.

“Conforme prevê a legislação, foi formada uma comissão para estudar a viabilidade financeira e administrativa. Concluiu-se pela possibilidade dessas criações, já que as regionais que essas subseções representarão possuem não apenas as condições necessárias para sua implantação do ponto de vista financeiro e administrativo, mas também garantem que a representação de nossa seccional estará mais próxima de todos os municípios do Acre. Isso reduzirá o tempo de ação institucional e ampliará a interiorização das políticas da OAB Acre”, afirmou o presidente Rodrigo Aiache.

Advogados e advogadas de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Sena Madureira, Feijó e Tarauacá viajaram por horas até a sede da Seccional para prestigiar este momento célebre.

Durante a sessão, os conselheiros e conselheiras também analisaram e votaram as três resoluções que criam as subseções e nomeiam suas respectivas diretorias de forma interina até que sejam realizadas as eleições gerais da OAB neste ano.

O próximo passo será a implementação das unidades, provendo os locais de funcionamento das subseções com suas necessidades iniciais.

