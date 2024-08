Em Assis Brasil, Deracre reconstrói ponte de 72 metros no ramal Icuriã

Por Marcus José

Ordem de serviço emitida no aniversário da cidade, foi realizada com um investimento de R$ 700 mil de recursos próprios

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, concluiu nesta sexta-feira, 2, a reforma de uma ponte de 72 metros no km 12 do ramal Icuriã, em Assis Brasil.

A obra, iniciada com uma ordem de serviço emitida no aniversário da cidade, foi realizada com um investimento de R$ 700 mil de recursos próprios. Localizada em uma estrada vicinal, a ponte mista de perfil metálico, concreto e madeira garante o acesso de famílias e interliga os dois lados do ramal. Os trabalhadores da autarquia realizaram melhorias nos tabuleiros e nas estruturas da ponte, incluindo a substituição de peças de rodas e guias.

Deracre acompanhou de perto a execução do trabalho. Foto: Ascom/Deracre

“Estamos cumprindo mais um compromisso do nosso governo, que sempre busca ouvir e atender às necessidades de quem mais precisa. A ponte do ramal Icuriã atende quase 30% da população de Assis Brasil e é parte de um conjunto de obras de infraestrutura realizadas pelo governo do Acre, com o objetivo de apoiar o agronegócio e melhorar a qualidade de vida dos acreanos”, destacou Sula Ximenes.

