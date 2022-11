Orçada em mais de R$ 60 milhões, obra do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia está cerca de 40% concluída — Foto: Arquivo/Secom

Orçada em mais R$ 60 milhões, as obras do anel viário avançam na região de fronteira entre Brasileia e Epitaciolândia, no interior do Acre. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), com relação ao projeto total, a obra está cerca de 40% concluída.

Segundo o presidente do Deracre, Petrônio Antunes a obra da ponte que liga as duas cidades acreanas está bem avançada e deve ser concluída em janeiro de 2023. A previsão inicial era de que a obra fosse concluída no final desse ano.

“Estamos fechando a execução do patamar da ponte, está previsto para janeiro de 2023 a gente já conseguir emendar ela. Ela vai sendo construída até chegar ao meio e emendar. Deu uma atrasada em outubro porque foi muito chuvoso, aí novembro já está dando para avançar bastante e possivelmente a gente vai ter feito as cabeceiras e parte do acesso, porque vai ter que ter translado de material de terra por cima da ponte já, porque a ponte que tem hoje não aguentaria esse translado. A ponte está em torno de 70% concluída, já com relação ao projeto como um todo, esse percentual representa cerca de 40%”, afirmou Antunes.

O serviço é executado pelo Deracre, por meio de uma empresa terceirizada. Durante a campanha eleitoral em 2018, o governador Gladson Cameli prometeu, durante um debate em canal de televisão, que iria fazer o anel viário. A execução da obra faz parte das promessas do governo.

A ponte liga as cidades de Brasileia e Epitaciolândia e é considerada uma obra estratégica para o tráfego na Rodovia Interoceânica, que vai até o Peru. A ideia do empreendimento é a integração econômica e social dos países da América do Sul. O contorno viário vai facilitar o comércio acreano com a Ásia.

Deracre informou que ponte está praticamente concluída e deve ser finalizada em janeiro de 2023 — Foto: Arquivo/Secom

Projeto

A ponte vai ter cerca de 251,5 metros de comprimento e 15,95 metros de largura, contemplando duas pistas de rolamento para veículos e passagem de pedestres.

Para erguer essa grande obra, que deve ficar pronta no primeiro semestre de 2023, o consórcio formado pelas construtoras Cidade, CZS e Meta conta com o trabalho de 84 operários. Até o momento, já foram gastos cerca de R$ 25 milhões do total de mais de R$ 65 milhões do contrato inicial.

Quando estiver pronto, o futuro contorno rodoviário da BR-317, a Estrada do Pacífico, terá 10,3 quilômetros de extensão. Além de desviar todo o fluxo de veículos pesados da zona urbana, o empreendimento deve criar um novo eixo de desenvolvimento para Brasileia e Epitaciolândia, beneficiando cerca de 50 mil moradores da região.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp