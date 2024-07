Ônibus intermunicipal é consumido pelo fogo na BR 317

Por Alexandre Lima

Um ônibus leito da empresa Trans Acreana, que faz linha interligando os municípios de Brasiléia/Assis Brasil, foi consumido pelo fogo quando trafegava pela BR 317 – Estrada do Pacífico na tarde desta quinta-feira, dia 18. O sinistro ocorreu no km 26.

Imagens registradas por populares mostram o veículo em meio as chamas na estrada. Foi comunicado posteriormente que não havia passageiros, pois o veículo estava se deslocando para manutenção após apresentar problemas técnicos no equipamento de ar-condicionado.

O jornal oaltoacre.com entrou em contato com o escritório da empresa na Capital, onde informaram que haviam sido comunicados do incidente e que uma equipe estaria sendo formada para irem até o local e averiguar o que pode ter acontecido.

“O importante é que ninguém saiu ferido nesse incidente. Estaremos dando o total apoio aos nossos passageiros e funcionários e vamos iniciar os trabalhos para tentar saber o que aconteceu”, disse um dos funcionarios da empresa.

ATUALIZAÇÃO:

Nota à Imprensa

No fim da tarde desta quinta-feira, 18, um ônibus da empresa Trans Acreana que transitava, sem passageiros, de Assis brasil rumo à garagem de Rio Branco pegou fogo na altura do quilômetro 26 da rodovia BR-317. O motorista saiu do veículo ao perceber a fumaça sem sofrer dano algum e de longe viu as chamas que logo tomaram conta do carro identificado pelo prefixo 826, modelo Mercedes Benz/Marcopolo, ano 2015, seminovo, portanto, ressaltamos que este ônibus estava em perfeitas condições de funcionamento, tendo, inclusive, passado pela inspeção obrigatória na Iveacre – Inspeção de Segurança Veicular do Acre – que emitiu o Laudo de Inspeção Técnica (LIT) exigido pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre).

Estamos avaliando a provável causa do incêndio, pois este veículo apresentou pela manhã um curto circuito em seu equipamento de refrigeração (ar condicionado), motivo pelo qual foi colocado fora de serviço e substituído pelo reserva que estava em Brasileia.

A direção da Trans Acreana lamenta muito o incidente, pois o carro era praticamente novo e a empresa tem investido constantemente na renovação de sua frota, oferecendo aos seus usuários o que há de mais moderno no mercado de transporte de passageiros rodoviário.

Comunicamos que um carro novo passará a operar nesta linha prejudicada.

A Diretoria

Veja laudo técnico abaixo:

