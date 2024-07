Suly Guimarães desiste de ser candidata à prefeita em Brasileia

“É com muita angústia, mergulhada no sentimento de apego a batalha e ao bom combate que travamos na pre-campanha, e que inclusive ainda estamos vivenciando, que venho comunicá-los de minha abdicação ao pleito político para a candidatura a Prefeitura do município de Brasiléia.

Não é segredo que estivemos em uma caminhada extensa e extenuante para darmos continuidade ao projeto virtuoso do qual fiz e faço parte na gestão da Prefeita Fernanda Hassem. Aceitei o desafio, pois tomada pelo orgulho de fazer parte da gestão de Brasiléia que é esse cartão postal Acreano de avanços e boas práticas, parti em busca do apoio de nossa gente para tentar contribuir como uma guia deste projeto visando continuar, aprimorando o engrandecendo através de toda a minha experiência nesses tantos e tantos anos de vida pública como soldado que batalhou diretamente, que viu, sentiu e coordenou muitas vezes as vitórias que hoje refletem o êxito e sucesso que vivenciamos como Administração Pública em Brasileia. Porém, não foi isso que a vida me reservou para o momento.

Dispensando contestar, provar, comentar ou refutar qualquer notícia, ou desinformação disseminada pelo mau sentimento de alguns, digo somente a todos, e principalmente aqueles que mais me apoiaram, que minha saúde não me permitiu continuar nessa batalha. Hoje Infelizmente, embora com pulso firme e palavra certa tenha conduzido por tanto tempo os bastidores de nossa gestão, justamente a minha saúde me escapa do meu controle no momento, fazendo com que todos os planos, todos os sonhos sejam revistos, reanalisados e sopesados.

Peço desculpas e respeito a todos por não entrar em detalhes, nem toda angústia é fácil ou possível de ser compartilhada, inclusive pra quem se posicionou de forma reservada durante toda a vida, mas asseguro que estou bem e irei me reestabelecer 100%.

Por fim, agradeço a minha amiga e líder, Fernanda Hassem, pela oportunidade de ter o espaço e a possibilidade de galgar essa caminhada, ainda assim me permitiu sair vitoriosa por ter alcançado tantos corações brasileenses nessa jornada. Restituo a escolha de nosso possível sucessor as sábias opiniões de nossas lideranças, e ratifico qualquer que seja a decisão tomada, pois acredito, defendo e honrarei nosso time da gestão de Brasiléia.”