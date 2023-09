Morre em Epitaciolândia o ex-vereador Walter Alves, de Brasiléia, um dos pioneiros do Alto Acre

Aos 94 anos, sofria sequelas de aneurisma cerebral e nos últimos dias sua situação se agravou

ex-vereador por Brasiléia Walter Araújo Alves, um dos pioneiros do município e Epitaciolândia, no Alto Acre, morreu, aos 94 anos, nesta segunda-feira (18), de complicações de um aneurisma e outros problemas. Foi vereador na legislatura de 1977 a 1981, pela extinta Arena (Aliança Renovadora Nacional).

Pai de 15 filhos, dez naturais e cinco adotivos, Walter Alves foi comerciante, produtor rural e um empreendedor que sonhava com o desenvolvimento de Epitaciolândia, onde nasceu como membro de tradicional família do Alto Acre. “Era um sonhador com o desenvolvimento da nossa região. Ainda bem que ele conseguiu ver um pouco do que sonhou de perto, já que Epitaciolândia há muito deixou de ser uma vilazinha”, disse o filho mais velho José Leite.

Walter Alves morreu aposentado como Soldado da Borracha. O sepultamento será às 17horas de hoje, em Epitaciolândia. A Câmara Municipal de Brasiléia emitiu nota de pesar pelo falecimento.

