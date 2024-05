Prefeitura de Epitaciolândia promove festa em homenagem ao dia das mães do Centro de Referência do Idoso

Fazendo parte das comemorações dos 32 anos de emancipação político-administrativa de Epitaciolândia, a prefeitura por meio do Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia (CRIE) realizou nesta quarta-feira (22) uma festa em homenagem a todas mães da melhor idade. O evento aconteceu no buffet art eventos com direito a som ao vivo sorteio, apresentações culturais e muita diversão.

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretária de Assistência Social Jamiele Albuquerque e a Coordenadora CRIE Antônia Pereira, marcaram presença no evento, estiveram ainda presentes o vereador Pantico da Água, Hiamar Pinheiro Secretária de Obras, Gilsinho Azevedo da Agricultura, Jessica Morais Secretária de saúde, Jonas Cavalcante do meio Ambiente e Turismo e servidores.

Após abraçar cada mãe presente o prefeito Sérgio Lopes falou da importância dessa justa homenagem as essas guerreiras que servem como grande exemplo para todos.

“Estamos aqui para homenagear cada uma de vocês, sempre que nos reunimos saímos renovados, pois vocês têm uma alegria contagiante, para nós é muito gratificante promover eventos como esse, pois sabemos o quanto vocês merecem, pois, cada uma mãe da terceira idade deu sua generosa contribuição para todos, parabéns a todas as mamães do nosso Centro do de Referência do Idoso de Epitaciolândia. ” Destacou.

A Secretária de Assistência Social falou de a emoção de poder participar de um evento tão alegre como esse.

“Para resumi em uma só palavra, Gratidão, pois é muito gratificante trabalhar para essa turma, são pessoas cheia de vitalidade, energia positiva e muita alegria, sempre somos nós que ganhamos esse presente, estou muito feliz em poder contribuir como nosso pessoal da terceira idade, parabéns a todas mães, parabéns a todos que frequentam o Centro de Referência do Idoso. Pontuou a Secretária.

A secretária informou ainda, que o motivo do evento ter sido realizado nesta data de hoje é por causa das reformas que a prefeitura está realizando no Centro.

