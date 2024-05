Tadeu Hassem denuncia abusos e cobra ações contra presidente do Iapen

Durante sessão ordinária desta quarta-feira (22) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) discursou sobre as graves denúncias feitas por policiais penais contra o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Alexandre Nascimento. O parlamentar expressou sua indignação com a possibilidade de o assunto cair no esquecimento, apesar de sua seriedade e das fortes emoções envolvidas.

“Para mim, o pior dos sentimentos é quando um tema de profunda gravidade vem para esta Casa, ganha corações e mentes até por conta da presença das servidoras penais nas galerias, e depois pode cair no esquecimento. É um sentimento, particularmente para mim, que fica de um certo desprezo político pela importância e a gravidade de algumas coisas”, afirmou Hassem.

O deputado relembrou a presença das policiais penais na sessão anterior e a reunião subsequente na sala das comissões, convocada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Arlenilson Cunha. “Estive presente como o vice-presidente da comissão e ali ouvimos relatos diretos das servidoras, policiais penais, mulheres, detalhando os acontecimentos vividos por elas em função do comportamento do diretor-presidente daquela instituição”, relatou.

O parlamentar reforçou a necessidade de ação imediata para resolver a situação. “Saímos daquela reunião com a convicção de que uma medida precisa ser tomada. Eu espero, sinceramente, que o governador tome uma atitude de remover, enquanto há tempo, uma pessoa que hoje é motivo de instabilidade dentro do sistema penitenciário do estado do Acre”, disse.

Hassem também anunciou que a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Direitos Humanos da Aleac se reunirão na próxima semana para discutir o decreto legislativo de afastamento do diretor-presidente do Iapen. “As comissões irão se reunir e, juntos, vamos discutir o decreto legislativo de afastamento dele”, finalizou.

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Sérgio Vale

