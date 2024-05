Homem envolvido em assassinato de motorista boliviano é condenado a 25 anos de cadeia

Por Alexandre Lima

O assassinado do motorista de aplicativo da nacionalidade boliviana ocorrido em abril de 2022 na cidade de Brasiléia, teve mais um desfecho nesta quarta-feira, dia 22.

Dois anos atrás, Fernando Hurtado Apinaye, na época com 38 anos, foi assassinado com cerca de cinco tiros quando chegava em sua casa, localizada no bairro Marcos Galvão II, após ser abordado e morto com vários disparos à queima-roupa, inclusive na cabeça, indo a óbito no local sem chance de ser socorrido.

As investigações que ficaram a cargo do delegado Ricardo Castro, junto com seus investigadores, chegaram aos principais suspeitos, sendo um menor de 17 anos e Júnior de Souza Borges (30) e localizaram uma pistola 9 milímetros municiada, que foi teria sido utilizada no crime.

Na época, o menor foi localizado e detido enquanto estava em sua casa na companhia de seu filho menor, portando a arma do crime sendo surpreendido pelos policiais. Em sua defesa, conta que havia sido ameaçado de morte pelo taxista que fazia parte de um grupo criminoso rival, que iria ‘tomar conta’ do bairro controlado por ele.

Após dois anos, Júnior foi julgado e condenado a cumprir 25 anos de cadeia em regime fechado. A decisão foi proferida pela Vara Criminal do Fórum da Comarca de Brasiléia e o mesmo deverá ser cumprir sua pena no presídio estadual Francisco de Oliveira Conde, localizado em Rio Branco.

