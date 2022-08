Polícia civil acaba com churrasco e prende suspeitos de integrar facção criminosa em Cruzeiro do Sul

Suspeitos faziam churrasco quando polícia chegou nesse sábado (27) — Foto: Arquivo/Polícia Civil





Por Redação Ecos da Notícia

Uma operação policial em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, prendeu sete pessoas que teriam envolvimento com facções criminosas que atuam na cidade. O cerco policial foi montado nesse sábado (27) em uma casa no bairro Cruzeirinho e encontrou o grupo participando de um churrasco.

Na casa havia ainda outras pessoas, como mulheres, que participavam do churrasco e, segundo as investigações, também era uma reunião de membros da facção, e não foram presas. Entre os envolvidos, a polícia encontrou um rapaz com mandado de prisão aberto.

Ainda na residência, a polícia achou munição, mais de R$ 600 em dinheiro e diversos celulares. Havia também diversas garrafas de bebidas espalhadas na área externa da casa.

Os presos têm idade entre 30 a 40 anos. A operação mobilizou dezesseis policiais e cinco viaturas. “Com essa ação, as Forças de Segurança retiraram de circulação membros de organização criminosa que se articulavam para a prática de vários crimes na regional do Vale do Juruá“, divulgou a polícia.

Fonte: G1

