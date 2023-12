Polícia Civil de Epitaciolândia prende idoso acusado de abuso sexual contra criança

Por Alexandre Lima

Na noite deste sábado (02), uma operação conjunta envolvendo investigadores da Polícia Civil de Epitaciolândia, com o apoio da Polícia Penal, resultou na prisão em flagrante do indivíduo L.L.S, de 65 anos, pelo crime de Estupro de Vulnerável. A detenção do acusado ocorreu em seu apartamento, localizado no Centro de Epitaciolândia, quando o suspeito estava na companhia de uma criança de 10 anos.

As diligências que levaram à prisão de L.L.S se estenderam por um mês, desde o recebimento da denúncia pela Polícia Civil de Epitaciolândia. A denúncia relatava que um cidadão brasileiro, responsável pela gestão de um empreendimento na Bolívia, estaria aliciando crianças bolivianas, trazendo-as para o Brasil e cometendo abusos contra elas.

Várias revistas infantis foram encontrada no apartamento do homem…

Durante a operação de prisão, foram encontradas no apartamento caixas de bombons, doces, iogurtes e dezenas de DVDs de filmes infantis, indicando a possível tentativa de agradar as crianças. Na delegacia, durante o procedimento de flagrante, surgiram fortes indícios de que o suspeito também vinha abusando sexualmente de outras crianças, incluindo três irmãs da menina de 10 anos encontrada no apartamento.

Na Audiência de Custódia realizada nesta segunda-feira, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva. O ancião será encaminhado ao presídio estadual em Rio Branco, ficando à disposição da justiça para responder pelos crimes cometidos.

O caso continuará sob investigação para esclarecer totalmente os fatos e garantir a justiça diante dos crimes de abuso sexual.

Vários tipos de doces também foram localizados e possivelmente utilizados para aliciar menores.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp